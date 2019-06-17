حمدان: ملتزمون بحقنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا

أكد عضو هيئة الرئاسة ل​حركة أمل​ ​خليل حمدان​ في احتفال تأبيني أن "خيار الإمام ​موسى الصدر​ خيار ​المقاومة​ كان المؤشر الذي أكد الإلتزام لعملية الصراع مع العدو الصهيوني والتأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وهذا نهج أفواج المقاومة اللبنانية أمل تستمر به مع دولة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي حذّر من نوايا تهدف إلى تصفية القضايا الفلسطينية كمخطط أميركي صهيوني مدعوم من بعض الأنظمة العربية ونُذكّر بموقف بري في مؤتمر فلسطين الأخير في ​طهران​ حيث دعا الى التنبه من مخاطر المرحلة حيث تمر ​القضية الفلسطينية​ في أصعب مراحلها تحت ما يسمى ب​صفقة القرن​".

وتحدث حمدان عن أهمية الموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن. واعتبر ان موقف جميع ​الفصائل الفلسطينية​ هي مواقف مشرّفة لأنها موحدة في مواجهة صفقة القرن وأكبر دليل على ذلك إدانة ومقاطعة جميع ​القوى الفلسطينية​ لورشة ​البحرين​ المشبوهة.