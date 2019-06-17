حمدان: ملتزمون بحقنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا

أكد عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل خليل حمدان في احتفال تأبيني أن "خيار الإمام موسى الصدر خيار المقاومة كان المؤشر الذي أكد الإلتزام لعملية الصراع مع العدو الصهيوني والتأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وهذا نهج أفواج المقاومة اللبنانية أمل تستمر به مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حذّر من نوايا تهدف إلى تصفية القضايا الفلسطينية كمخطط أميركي صهيوني مدعوم من بعض الأنظمة العربية ونُذكّر بموقف بري في مؤتمر فلسطين الأخير في طهران حيث دعا الى التنبه من مخاطر المرحلة حيث تمر القضية الفلسطينية في أصعب مراحلها تحت ما يسمى بصفقة القرن".
وتحدث حمدان عن أهمية الموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن. واعتبر ان موقف جميع الفصائل الفلسطينية هي مواقف مشرّفة لأنها موحدة في مواجهة صفقة القرن وأكبر دليل على ذلك إدانة ومقاطعة جميع القوى الفلسطينية لورشة البحرين المشبوهة.
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