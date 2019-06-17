يوم علمي في كلية التربية ناقش "دور الأبحاث" في تطوير التعليم الجامعيّ

نظّمت كلية التربية في ​الجامعة اللبنانية​ ومركز الدراسات والأبحاث التربوية فيها يومًا علميًّا بعنوان "دور الأبحاث (SoTL) في تطوير عمليّة التعليم والتعلّم في الجامعة"، وذلك في قاعة مركز التميز التربوي الجامعي لتطوير القدرات في الجامعة اللبنانية الذي افتُتح منذ شهرين في كلية التربية.

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