قاطيشه: التكامل بين المدرسة الخاصة والرسمية هو الذي صنع هوية لبنان

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​ "أهمية التكامل بين ​المدارس الخاصة​ والرسمية في عكار لتخريج جيل من الشباب قادر على النهوض بالوطن".

وقال في حفل تخريج أطفال الروضة في ​معهد القديس يوسف​ للراهبات الباسيليات الشويريات في منيارة- عكار، شدد على أنه "يجب أن نعمل معا لتشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة منها والرسمية في عكار فهي نافذة أبنائنا على العالم ونافذة الوطن على الإزدهار"، مشيرا الى أن "التكامل بين المدرسة الخاصة والرسمية هو الذي صنع هوية ​لبنان​ الثقافية والنموذجية منذ 400 سنة إلى اليوم وهذه المدراس هي التي حافظت على ​اللغة​ العربية وكانت سببا لنهضتها".

وأثنى قاطيشه على دور المدرسة الخاصة وتفاعلها مع المدرسة الحكومية، لافتا إلى أهمية "تسليح ​الأطفال​ بالعلم"، قائلا: "كلما تفوقتم في دراستكم كان مستقبلكم ألمع".

ورأى أن "عكار محرومة ومهملة ولرفع غطاء الحرمان عنها يجب البدء ببناء الطريق الدولية التي ستكون أساسا للإنماء العكاري الصناعي والزراعي والتعليمي والثقافي"، مطمئنا الحضور على مستقبل لبنان "الذي سينعم بالاستقرار"، معتبرا أن "ما يحصل اليوم هو غيمة سيتم اجتيازها بسهولة".