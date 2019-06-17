أبو سليمان: هناك إجماع وطني على عودة النازحين السوريين

اعتبر وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في حديث إذاعي انه "أصبح واضحا للشعب اللبناني كيفية مقاربة كل فريق للامور، ف​العنصرية​ والشعبوية ليست اسلوب ​القوات اللبنانية​"، مشيرا الى ان "ازمة ​العمال​ة غير الشرعية وتحديدا السورية تتفاقم منذ 10 سنوات والحل ليس باغلاق محل هنا ومحل هناك، بل الامر يتطلب جدية وتفكير ومعالجة بطريقة غير عنصرية ولا تضر ب​الاقتصاد اللبناني​".

وقال: "الحملات ذات الطابع العنصري هدفها الشعبوية، ولكن هذه الطريقة غير فعالة على الإطلاق. نريد العمل بطريقة علمية للوصول إلى نتيجة. هذا الملف يتطلب تفكيرا وخطة متكاملة وهذا ​ماراتون​ وليس سباق مئة متر. الامر يتطلب البعد عن العنصرية وتعاون بين كل الأطراف السياسية".

وأكد أن "أولويتنا في ​وزارة العمل​ هي تأمين فرص عمل للبنانيين، ولكن مهمتنا أيضا تنظيم قطاع ​العمال الأجانب​ وحصر عملهم ضمن القطاعات المسموحة لهم بها. فمنذ وصولنا الى الوزارة تفاجأنا بأن هناك الاف العمال الاجانب غير مسجلين خلافا للقانون، ولا نرى اي مبرر لعدم تطبيق القانون. اطلقنا خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، واعطينا مهلة شهر تنتهي في 9 تموز لتسوية الاوضاع". وأضاف: "نحن نعمل اليوم على كل قطاع بقطاعه وندرس اليد العاملة الموجودة لنحدد عدد العمال الاجانب المسموح به مقارنة بعدد اللبنانيين في كل مؤسسة، وذلك وفق حاجات السوق. ليس هدفنا ضرب الاقتصاد في البلد، بل تنظيم اليد العاملة. نأمل أن نعمل كلنا بنفس الطريقة وعلى نفس الموجة لتنظيم العمالة غير الشرعية في لبنان".

واشار الى ان "هناك إجماعا وطنيا على عودة ​النازحين السوريين​ ويجب ان نتعاون وندرس كيفية عودتهم ومن لديه علاقات مع ​النظام السوري​ فليتواصل معه لمعرفة سبب عدم عودتهم". وأضاف "هناك ​نازحون سوريون​ يستفيدون من مساعدات ​الامم المتحدة​ ويعملون في السوق اللبناني وهذا يشكل منافسة غير مشروعة للبناني، لذا عليهم ان يختاروا بين الاستفادة من المساعدات او العمل في القطاعات المسموح لهم فيها".