توقيف احد ابرز مروجي المخدرات وضبط كمية منها في نهر الكلب

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه ضمن إطار الحملة التي أطلقتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، بغية الحد من ظاهرة ترويج المخدرات، وبعد توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، قامت قوة من المجموعة ظهر تاريخ 15/6/2019 بنصب كمين محكم في منطقة نهر الكلب-جونية اسفر عن توقيف ابرز مروجي المخدرات، ويدعى: _ م. ف. (مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني) بجرم ترويج مخدرات على متن جيب نوع "تاهو". وبتفتيشه عثر داخل سيارته على سلاح حربي نوع كلاشنكوف ومسدس حربي وطلقات لهما صالحة للاستعمال، وهواتف خليوية وبطاقات مصرفية متنوعة.
وأوضحت انه "بتفتيش منزله في زوق مكايل جرى ضبط حوالي /150/ غ قائم من مادة الكوكايين داخل /4/ علب بلاستيكة وأدوات تستخدم لتعاطي مخدرات، ومصفاة وميزان حساس، واكياس لتوضيب المخدرات. اودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي بناء على اشارة القضاء المختص".
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