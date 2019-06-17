سانا: مقتل 12 مدنياً في قصف للفصائل استهدف قرية في شمال سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية، عن "مقتل 12 مدنياً ليلاً في قصف بالقذائف الصاروخية شنته الفصائل المقاتلة على قرية واقعة تحت سيطرة ​القوات​ السورية في ​محافظة حلب​ في شمال ​سوريا​"، مشيرة الى أن "مجموعات إرهابية من تنظيم ​جبهة النصرة​، اعتدت بعدة ​قذائف صاروخية​ على المنازل السكنية في قرية الوضيحي في ​ريف حلب الجنوبي​، ما أسفر عن سقوط القتلى وإصابة 15 آخرين بجروح."

بدوره، أكد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ حصيلة القتلى و"بينهم خمسة أطفال نتيجة قصف فصائل جهادية للقرية".