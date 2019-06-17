أفادت وكالة "سانا" السورية، عن "مقتل 12 مدنياً ليلاً في قصف بالقذائف الصاروخية شنته الفصائل المقاتلة على قرية واقعة تحت سيطرة القوات السورية في محافظة حلب في شمال سوريا"، مشيرة الى أن "مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة، اعتدت بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي، ما أسفر عن سقوط القتلى وإصابة 15 آخرين بجروح."
بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى و"بينهم خمسة أطفال نتيجة قصف فصائل جهادية للقرية".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: مقتل 12 مدنياً في قصف للفصائل استهدف قرية في شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.