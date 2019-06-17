شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برلمانية باستغلال أرض المطار بإمبابة فى بناء مدينة حرفيين ومركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إيهاب الخولى، وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باستغلال أرض المطار فى منطقة إمبابة غير المستغلة منذ سنوات، مضيفًا: "نحتاج فى المنطقة مدرسة ومسجد ومركز شباب ومدينة حرفيين على مساحة 5000 متر، لتأسيس عدد من المشروعات الصغيرة للشباب".

وأضاف "الخولى" فى تصريح له، أنه سيوجه طلبًا للوزير فى هذا الشأن، لبحث الاستفادة القصوى من قطعة الأرض، فى ضوء احتياجات المنطقة، مشددًا على ضرورة استثمار هذا المكان فى أسرع وقت، للقضاء على نسبة البطالة هناك.

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وفى سياق آخر، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيقدم طلبًا آخر لوزير الصناعة، حول مطابع الأميرية، موضحًا أن المطابع هى المسئولة الأولى عن الطباعة فى مصر، ولكنها تقوم بعمل أعمال خارجية، ما يضيع على الدولة نحو مليار جنيه سنويًا.

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