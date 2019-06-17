مصرع مزارع وابنه في انقلاب جرار داخل ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي مزارع وابنه مصرعهما، اليوم الاثنين، عقب انقلاب جرار زراعي في ترعة بمركز جهينة، شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من مركز شرطة جهينه بانقلاب جرار زراعي ووقوع متوفيان في ترعة الشريفة بناحية نجع عقبة بن عامر دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه حال قيادة "جمال خ." 55 سنة، مزارع، برفقته ابنه "محمد" 16 سنة، طالب، ويقيمان بذات الناحية جرار زراعي، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى لانقلاب الجرار في الترعة المشار إليها ومصرعهما.

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وانتشلت قوات الأمن الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي، ونقلا إلى مشرحة مستشفى الحميات بجهينة.

وأفاد مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.​