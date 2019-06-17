"سانا": 12 قتيلا مدنيا في قصف صاروخي على حلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، إن 12 مدنيًا قتلوا ليل الاثنين، في قصف بالقذائف الصاروخية شنته فصائل سورية على قرية واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية في محافظة حلب في شمال سوريا، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى.

وأضافت الوكالة: "مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة (..) اعتدت بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي" في ريف حلب الجنوبي.

وأوضحت أن القذائف الصاروخية أسفرت عن سقوط القتلى وإصابة 15 آخرين بجروح.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى، مشيرًا إلى أن من بينهم "5 أطفال نتيجة قصف فصائل للقرية"، وفق "فرانس برس".

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ورجح المرصد ارتفاع حصيلة الضحايا لوجود عدد من الجرحى في حالات حرجة في القرية التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية.

وارتفعت حصيلة القتلى في شمال غربي سوريا منذ بدأ التصعيد العسكري في أواخر أبريل الماضي، إلى أكثر من 1500 قتيل، وفق مصادر محلية سورية.

ومنذ أواخر أبريل، تشهد محافظة إدلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة التي تسيطر عليها جبهة النصرة، غارات مكثفة ينفّذها الجيش السوري وحليفته روسيا، وكذلك اشتباكات دامية بين المتشددين والقوات الحكومية.

وتسيطر النصرة على جزء كبير من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، كما تتواجد في المنطقة فصائل متشددة ومقاتلة أخرى أقلّ نفوذًا.