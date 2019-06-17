القوات الجوية الروسية تتسلم أول مقاتلتين من طراز "ميج- 35"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ):

أفاد المدير العام لشركة "ميج" الروسية لصناعة الطائرات، إيليا تاراسينكو، اليوم الاثنين، بأن القوات الجوية الفضائية الروسية استملت أول مقاتلين من طراز "ميج–35" الحديثة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم 4 طائرات أخرى بحلول نهاية العام.

وقال تاراسينكو لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال السنوات الثلاث الماضية، حققنا طفرة كبيرة في برنامج "ميج- 35"، حيث أطلقنا في أقصر وقت ممكن إنتاج هذه الطائرة، وأجرينا اختباراتها".

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وأضاف: "خلال عامين ونصف العام انتقلنا من أعمال التطوير إلى توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية، تم بموجبه تسليم أول مقاتلتين من طراز ميج - 35 للقوات الفضائية الروسية والأربع مقاتلات الباقيات من المخطط تسلميهم بحلول نهاية العام".

واستطرد قائلًا: "تم إجراء تطوير الطائرة باستخدام تكنولوجيا جديدة تمامًا، ولكن خصائص الطائرات السابقة بقيت، وميج - 35 مزودة أيضًا بأنظمة ذكاء اصطناعية، لا تسمح فقط برؤية الأهداف التي تم اكتشافها وتصنيفها، والاقتراح على الطيار استخدام هذا السلاح أو ذاك الموجود على متن الطائرة. وتستطيع الطائرة الإقلاع من المطارات غير المعبدة والطرق السريعة".

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