الشرطة اليابانية تعتقل منفذ عملية الطعن

قالت الشرطة اليابانية، إنها اعتقلت رجلاً بتهمة طعن شرطي والاستيلاء على مسدسه في مدينة بغرب اليابان قرب أوساكا التي تستضيف قمة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن المشتبه به البالغ من العمر 33 عاماً، نفى الاتهامات الموجهة له. وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني خلال مؤتمر صحفي معتاد " ننظر بشكل جدي لهذا الحادث الذي سبب قلقاً كبيراً بين السكان.
"وفي الوقت الذي من المقرر فيه عقد اجتماع قمة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل سنعزز اليقظة والحذر بشكل أكبر".
وبدأت عملية بحث عن المشتبه به على نطاق واسع أمس الأحد، بعد العثور على الشرطي المطعون ممدداً على الأرض في مدينة سويتا.
وقالت السلطات اليوم الاثنين إن الشرطي غائب عن الوعي وفي حالة خطيرة.
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ويأتي الحادث الذي وقع أمس الأحد، بعد حادث وقع الشهر الماضي قتل خلاله رجل في منتصف العمر فتاة وراشداً بسكين وأصاب 17 شخصاً آخرين قرب طوكيو رغم أن الجريمة العنيفة نادرة الحدوث في اليابان.
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