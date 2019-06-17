اليونان تسعى لمعاقبة تركيا في خلاف بشأن الغاز

قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربي قبرص.

وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط الضوء بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا وحكومة قبرص اليونانية.

وترسو سفينة تنقيب تركية غربي قبرص منذ مايو، وتقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التي يمكن للجزيرة استخدامها في أغراض تجارية.

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وقال تسيبراس للصحفيين "اتفقنا على تجهيز الساحة في الأسبوع المقبل لكي تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي القرارات ذات الصلة وقد تصل إلى حد فرض عقوبات على تركيا إذا ثبت وجود تنقيب من جانب أنقرة في المنطقة الاقتصادية لقبرص".

واليونان حليف وثيق لحكومة نيقوسيا ولها أيضاً نزاعات مع أنقرة منذ عقود في قضايا ترتبط بالمجال الجوي فوق بحر إيجة، وحقوق تعدين بنفس المنطقة.

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