العواصف العنيفة تعطل حياة الآلاف في تكساس

انقطعت الكهرباء عن 94 ألفاً و800 شخص شمالي ولاية تكساس الأميركية يوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الانقطاع نتج عن عواصف شديدة بلغت سرعتها 70 ميلاً في الساعة.
وأضافت أن السلطات تسعى لاستعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.
وشهدت مدينتا فرانكلين في تكساس وهاميلتون في ميسيسيبي قبل عدة أشهر أضراراً شديدة جراء إعصار قوي وأودت بحياة 8 أشخاص، وكانت مدن الساحل الشرقي بما في ذلك نيويورك وواشنطن في حالة استعداد.
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