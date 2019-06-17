اليونان: سنعاقب تركيا لو بدأت التنقيب عن غاز قبالة قبرص

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يونيو 2019 09:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الأحد، إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غرب قبرص.

وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط الضوء بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا وحكومة قبرص اليونانية.

وترسو سفينة تنقيب تركية غرب قبرص منذ مايو.

وتقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التي يمكن للجزيرة استخدامها في أغراض تجارية.

وقال تسيبراس للصحافيين: “اتفقنا… على تجهيز الساحة في الأسبوع المقبل لكي تتخذ القمة (قمة الاتحاد الأوروبي) القرارات ذات الصلة وقد تصل إلى حد فرض عقوبات على تركيا إذا ثبت وجود تنقيب (من جانب أنقرة) في المنطقة الاقتصادية لقبرص”.

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واليونان حليف وثيق لحكومة نيقوسيا، ولها أيضاً نزاعات مع أنقرة منذ عقود في قضايا ترتبط بالمجال الجوي فوق بحر إيجة، وحقوق تعدين بنفس المنطقة.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا تركيا، الجمعة، إلى التوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة السواحل القبرصية.

وقبل شهر، حذّر الاتحاد الأوروبي، تركيا من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفاً الخطة بأنها غير قانونية ومتعهدا بـ”الرد بشكل مناسب”.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن وزراء خارجية الاتحاد الـ28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت، أيضا عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وهو الاعتراض الذي رفضته أنقرة.

المصدر: أثينا – رويترز