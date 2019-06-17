تلميح أميركي.. موعد جديد لطرح “خطة السلام”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يونيو 2019 09:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ألمح مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الأحد، إلى احتمال إرجاء الكشف عن خطة السلام التي يعدها البيت الأبيض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مرة جديدة إلى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال غرينبلات في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست “أعتقد أن المنطق يفرض علينا إذا ما أردنا الانتظار حتى تشكيل حكومة (إسرائيلية) جديدة، يجب علينا بالفعل أن ننتظر لفترة قد تمتد حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر”.

وكانت إدارة ترمب قد أرجأت سابقاً تقديم خطّتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 نيسان/أبريل، لكن الانتخابات لم تفضِ إلى تشكيل حكومة، وقد تم تحديد 17 أيلول/سبتمبر موعداً لإجراء الانتخابات الجديدة.

ومن المحتمل أن تتشكل حكومة جديدة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر بعد اختيار رئيس وزراء وإجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف.

وقال غرينبلات في المقابلة التي أجريت في نيويورك وبثت على شبكة الإنترنت “ليس سراً القول إن الانتخابات الإسرائيلية وضعت بالتأكيد فكرة جديدة في أذهاننا”.

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وأضاف “لو لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة، ربما كنا نشرنا” تفاصيل الخطة خلال الصيف.

وأشار غرينبلات إلى أن إدارة ترمب قد أرجأت بالفعل عرض الخطة إلى ما بعد شهر رمضان الذي انتهى أوائل حزيران/يونيو.

وتنظم إدارة ترمب مؤتمراً في وقت لاحق من هذا الشهر في البحرين حول الجوانب الاقتصادية لخطة السلام.

وتقاطع القيادة الفلسطينية المؤتمر، وكانت قد قطعت علاقاتها مع واشنطن، بسبب ما تعتبره تحيزاً من جانب الإدارة لإسرائيل.

المصدر: ـ العربية.نت