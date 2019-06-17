كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد قوات الدعم السريع يتوعد بـ"شنق" المسؤولين عن فض الاعتصام في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد قائد قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو، بالإعدام شنقًا لكل من قام بتفريق اعتصام المتظاهرين الذي أدى إلى مقتل العشرات.

وعلى الرغم من أن دقلو ضيق الخناق على الجناة، إلا أن المتظاهرين يرون أنه مسؤول بشكل كبير عن هذه الحملات الدموية.



وتشير النتائج الأولية إلى أن الضباط والجنود قد تدخلوا وفضوا الإعتصام دون إذٍن صريح من رؤسائهم. وتشير النتائج الأولية إلى أن الضباط والجنود قد تدخلوا وفضوا الإعتصام دون إذٍن صريح من رؤسائهم. وصرح في خطاب أذاعه تليفزيون الدولة:" أن الجيش يسعى جاهدًا لإرسال مثل هؤلاء الغوغائيين إلى حبل المشنقة".