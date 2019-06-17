كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العميد خالد عكاشة: المقاطعة العربية كشفت قبح نظام قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الأمنية: إن المقاطعة العربية ساهمت في إظهار الشكل الحقيقي لدولة قطر، موضحا أنها لعبت دورا كبيرا في دعم الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان أخيرا الميليشيات الحوثية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية الأحد، أن النظام القطري لفترة كان ضمن التحالف العربي، لكنه سرب المعلومات للحوثيين مما أدى لتكبد القوات العربية خسائر فادحة، مشيرا إلى أن الدوحة منضمة للمحور المناوئ للجانب العربي وتقف إلى جانب تركيا وإيران وهما تتحركان بشكل كامل ضد المنطقة العربية والمجتمع الدولي ككل لديه تحفظات عليهما.

وتابع عكاشة: أن الموقف الدولي يضع قطر مؤخرا بشكل مستمر ضمن الجهات التي يجب مواجهتها للقضاء على الإرهاب، ولكنهم لا يتخذون موقفا على الأرض لما لديها من بعض المزايا الاقتصادية وضخ أموال ضخمة في عواصم الدول الكبرى على مدار سنوات، وبالتالي لديها بعض الدعم داخل هذه الدول.

ولا تزال قطر -التي افتضح أمر إرهابها بعد مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها في ٥ يونيو عام 2017- تصر على تقديم فروض الولاء والطاعة لنظام حليفتها طهران المتورطة بتنفيذ مخططات تخريبية إقليمياً ودولياً، كان آخرها الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

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ووجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان، بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو الماضي.

ونشر الجيش الأمريكي تسجيلا مصورا يثبت تورط إيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

ويظهر التسجيل الأمريكي عناصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.

العملية الإرهابية التي لاقت إدانات دولية وإقليمية وعربية، قوبلت بتهليل قطري يكشف عن حقد دفين على المملكة العربية السعودية، ووجدت فيه الدوحة ضالتها، حيث عكفت قناة "الجزيرة" التي باتت البوق الإقليمي للانقلاب الحوثي، على استضافة قيادات حوثية عسكرية لتبرير تلك العمليات الإرهابية.