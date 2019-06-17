كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند تعتقل الإيطالي الهارب المتهم بالاحتيال باسم جورج كلوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الشرطة التايلندية، عن اعتقالها رجلًا إيطاليًا مطلوبًا في بلده الأصلي بعد فراره من عقوبة السجن الصادرة بتهمة الاحتيال باستخدام اسم الممثل جورج كلوني لجذب الناس إلى الاستثمار في شركة ملابس وهمية.
وأوضح قسم قمع الجريمة في تايلاند، أنه اعتقل فرانشيسكو جالديلي، 58 عامًا، يوم السبت بالقرب من مدينة باتايا للاشتباه في بقائه في البلاد بصورة غير قانونية.
كما اعتقلت فانيا جوفي، البالغة من العمر 45 عامًا، للاشتباه في تجاوزها تأشيراتها، وتقول السلطات التايلندية إنه قد تم إصدار إشعار للإنتربول لجالديلي.
وقالت الشرطة الاثنين، إن الاثنين لم يكن لديهما محام بعد، وأضافت أن محكمة ميلانو كانت قد حكمت علي جالديلي في عام 2010 بالسجن لأكثر من ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة انتحال شخصية كلوني لخداع المستثمرين.
وقالت الشرطة الاثنين، إن الاثنين لم يكن لديهما محام بعد، وأضافت أن محكمة ميلانو كانت قد حكمت علي جالديلي في عام 2010 بالسجن لأكثر من ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة انتحال شخصية كلوني لخداع المستثمرين.