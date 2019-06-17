المغرب يعتقل فرنسيا حاول تهريب مخدرات إلى بلده

تمكنت مصالح أمن مفوضية مطار طنجة الدولي ابن بطوطة، التابعة لولاية أمن طنجة، أول أمس السبت، من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات، بعدما ضبطت بحوزة مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، كان يستعد للسفر لبلده وحمل تلك الممنوعات معه.
عملية مراقبة دقيقة لحقائب المشتبه به، أسفرت عن رصد جيم شبوه و حجز 2 كيلو غرام واحد، و800 غرام من مخدر الشيرا “الحشيش” مدسوسة بعناية فائقة في التجويف الداخلي للحقيبة .
الموقوف، سيتم احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة لوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث معه حول القضية المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات.
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