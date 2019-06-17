أمطار غزيرة تُفسد المحاصيل الزراعية في فرنسا.. والبلاد ستعلن كارثة طبيعية

قال وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم، اليوم الأحد، إن بلاده ستعلن حالة كارثة طبيعية بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة والعواصف في إفساد المحاصيل جنوب شرق البلاد.
وأضاف غيوم، في تصريحات لمحطتين تلفزيونيتين لدى توجهه لمنطقة “دروم” وهي واحدة من أكثر المناطق المتضررة من هذه العواصف، أن سائحا ألمانيا لقي مصرعه بسبب سقوط شجرة في موقع للتخييم في منطقة “أوت سافوا”، بينما أصيب عشرة أشخاص بجروح طفيفة في منطقتي “دروم” و”إزره”.
وقال “سنفعل كل ما هو ممكن للمساعدة. سنعلن حالة كارثة طبيعية”، مؤكدا أن “الهدف هو ألا يضطر أي مزارع لوقف نشاطه. يجب أن نعلن تعبئة عامة”.
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