جرائم "تدفيع الثمن" تتواصل وإعطاب مركبات بكفر مالك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصلت جرائم "تدفيع الثمن" في الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم الإثنين، بإعطاب إطارات مركبات عدد من المواطنين في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على أحد مساجدها.
وقال شهود عيان إن المستوطنين أعطبوا إطارات أربع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على المسجد الواقع في الجهة القبلية من القرية.
ويوم الخميس الماضي، أعطب مستوطنون إطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية عينابوس جنوب نابلس، فيما جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس، بهدف توسعة معسكر تابع لجيش الاحتلال.
يشار إلى أن المستوطنين يعتدون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية باستمرار، ويخطون عبارات وشعارات عنصرية تدعو إلى القتل والترحيل، دون ملاحقة من شرطة وأجهزة الاحتلال.
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