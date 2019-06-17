برشلونة يسعى للتعاقد مع موهبة إنجليزية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع موهبة شابة بالكرة الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات هارفي إليوت، لاعب وسط فولهام البالغ 16 عامًا.

وإذا نجح برشلونة في إقناع اللاعب بالقدوم إلى "كامب نو"، فإن النادي الكاتالوني لن يتحمل أي تكاليف، لأن عقد إليوت مع فولهام ينتهي في 30 حزيران/يونيو الجاري.

وأصبح إليوت أصغر لاعب يشارك للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 16 عامًا و30 يومًا، وذلك عندما لعب أمام وولفرهامبتون يوم 4 أيار/مايو الماضي.

يذكر أن برشلونة تعاقد حتى الآن مع الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسون من أتلتيكو مينيرو.