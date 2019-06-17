رئيس باريس سان جيرمان: الباب مفتوح أمام رحيل أي لاعب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، عن صمته بخصوص الفريق وكل ما يتعلق بمستقبل اللاعبين.

وذكر الخليفي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "إذا كان هناك أي لاعب غير سعيد، فإن أبواب النادي مفتوحة (للرحيل)".

وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل عدد من نجوم الفريق مؤخرًا، وعلى رأسهم الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، حيث ارتبط الأول بالعودة لصفوف ناديه السابق برشلونة، والثاني بريال مدريد، في ظل رغبة الميرينغي في الظفر بخدماته.

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وأضاف الخليفي "الآن يجب على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من ذي قبل، والأمر سيكون مختلفًا تمامًا، حيث سيتعين عليهم القيام بالمزيد من العمل".

وأشار إلى أن النادي الباريسي، سيتخلى عن اللاعبين الذين لا يناسبون سياسته، خلال الفترة المقبلة.

وتعرض سان جيرمان لضربات قوية على الصعيد الأوروبي، في السنوات الأخيرة، رغم الهيمنة المحلية، وكان آخرها السقوط المدوي أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.