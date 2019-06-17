باريس: حديقة حيوان تحتفل بعيد ميلاد أنثى إنسان الغاب الـ50

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفلت حديقة حيوان، أمس الأحد، بعيد ميلاد أكبر حيوانات إنسان الغاب في الأسر سنا، والتي تُدعى "نينيت"، في باريس.
وبلغت "نينيت" التي قضت معظم حياتها في هذه الحديقة، من العمر 50 عاما يوم أمس.
وجلب لها المسؤولون عن الحديقة، كعكة عيد ميلاد، وصناديق هدايا ملفوفة بورق ملون، كما وغنى الزوار به، كجزئ من حفل أقيم لـ"نينيت" في حديقة حيوان "ميناجيري" داخل حديقة النباتات بباريس.
وقدمت لها فواكه استوائية وكعك فراولة. كما سمح لها بممارسة أنشطتها المفضلة، وهي الرسم وبعض الأعمال اليدوية الأخرى.
وتعد "نينيت" إحدى آخر حيوان إنسان الغاب التي تعيش في حدائق حيوان وقد ولدت خارج الأسر. وجلبت إلى باريس في 1972، وعمرها ثلاث سنوات.
وتقول حديقة الحيوان إن عدد حيوانات إنسان الغاب في الغابات شهد تراجعا حادا على مدار العشرين عاما الماضية.
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