غرينبلات: الإعلان عن "صفقة القرن" بتشرين الثاني المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أمس الأحد، أن كشف خطة يعدها البيت الأبيض بزعم تسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، أي "صفقة القرن"، قد يتم في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد الانتخابات الاسرائيلية.

وكان أرجىء الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" مرات عدة. وهي تواجه تشكيكا في فرص توصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ما أسماه "الاتفاق الأخير".

وقال غرينبلات، في مؤتمر في نيويورك نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه "نناقش حاليا تأجيلا محتملا إلى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر. سيكون من المنطقي انتظار تشكيل حكومة (إسرائيلية) جديدة، لذلك علينا الانتظار حتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر على الأرجح".

وأضاف "لكننا سنقرر ذلك بعد (مؤتمر) البحرين" حيث تعقد ورشة عمل اقتصادية تنظمها الولايات المتحدة حول الشق الاقتصادي من "صفقة القرن". وتابع غرينبلات في تسجيل فيديو لهذه الندوة وضع على الانترنت، أنه "ليس سرا أن الانتخابات الاسرائيلية غيرت المعطيات. لو لم تكن هناك انتخابات جديدة لقدمنا الخطة خلال الصيف".

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وذكر غرينبلات بأن إدارة ترامب أرجأت من قبل عرض الخطة إلى ما بعد شهر رمضان، الذي انتهى أوائل حزيران/يونيو، وإلى ما بعد تشكيل حكومة إسرائيلية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من نيسان/ابريل الماضي.

لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، فشل في تشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب اليمين التي فازت في الانتخابات، وفضل حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة ستجرى في 17 أيلول/سبتمبر. لكن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق أسابيع بعد ذلك على الأرجح.

من جهة أخرى، أيد غرينبلات تصريحات كان أدلى بها السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي رأى أن إسرائيل "تملك حق" ضم "أجزاء" من الضفة الغربية المحتلة. وقال "أدعم تعليقاته".