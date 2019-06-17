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أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط توترات الشرق الأوسط

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وصعدت عقود برنت الآجلة 22 سنتًا أو بـ 0.4٪ إلى 62.23 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو بـ 0.3٪ ، عند 52.64 دولارًا للبرميل.

هذا وقفزت الأسعار بـ 4.5٪ يوم الخميس بعد الهجمات على ناقلتين نفطيتين قرب إيران ومضيق هرمز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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