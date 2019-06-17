أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط توترات الشرق الأوسط

وصعدت عقود برنت الآجلة 22 سنتًا أو بـ 0.4٪ إلى 62.23 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو بـ 0.3٪ ، عند 52.64 دولارًا للبرميل.
هذا وقفزت الأسعار بـ 4.5٪ يوم الخميس بعد الهجمات على ناقلتين نفطيتين قرب إيران ومضيق هرمز.
هذا وقفزت الأسعار بـ 4.5٪ يوم الخميس بعد الهجمات على ناقلتين نفطيتين قرب إيران ومضيق هرمز.
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