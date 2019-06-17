تحديث جديد لـ 'التعليقات' من 'فيسبوك'

وذكر موقع "ديلي ستار" ان التحديث، يقوم على أساس تحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور، وعدم عرض كل التعليقات دفعة واحدة.

وقالت شركة "فيس بوك" على مدونتها: "نعمل دائما على ضمان أن يقضي الناس وقتا نافعا على فيس بوك. ومن الطرق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، الذي يعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين".



وأضافت "نجري اليوم تحديثا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم".

وذكر "ديلي ستار" أن النظام الجديد قد يكون مهما للمشاهير والعلامات التجارية الشهيرة الذين يحصلون عادة على آلاف التعليقات.