ترامب لنتنياهو: شكرا على اسمي في الجولان.. شرف كبير

وقال ترامب بتغريدة على صفحته في "تويتر، "شكرا رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، هذا شرف كبير". وجاء ذلك ردا على تدشين الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة احتفالية أقامتها في الجزء الذي تسيطر عليه من هضبة الجولان السورية، مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم ترامب، بعد اعتراف الأخير رسميا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.



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