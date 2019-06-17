"جبهة النصرة" تقصف ريف حلب وتقتل 12 مدنيا

قتل 12 مدنيا وأصيب 15 آخرون في قصف صاروخي على قرية "الوضيحي" بريف حلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجموعات إرهابية تنتمي لـ"جبهة النصرة" المنتشرة في ريف حلب الغربي من اتجاه بلدة خان طومان والراشدين، اعتدت مساء الأحد، بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي بالريف الجنوبي للمدينة، ما تسبب في مقتل 12 مدنيا وإصابة 15 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة، ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.