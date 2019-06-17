زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا

جدة - عمرو شويل جاكرتا- الخليج 365:

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع في شرق إندونيسيا اليوم الاثنين لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على بعد 133 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة كوبانج على جزيرة تيمور.