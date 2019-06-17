نائب قواتي للأخبار: قرار بوقف تمدد باسيل وعدم السماح له بأن يتوسّع

علق نائب في ​القوات اللبنانية​ على زيارة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ إلى منطقة بشري ورفع لافتات مرحبة به، قائلة: "لو أنّ الزائر كان رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​، وقام بتعليق ​اللافتات​ قبل ليلةٍ من مجيئه، لا يستفزنا ذلك. المشكلة أنّنا نتعامل مع شخصية سياسية استفزازية، وفعلاً يُمثّل فتنة متنقلة".

وأوضح النائب إنّ اللافتات في بلدات قنات "لم تُزل لأنّها قانونية، ولو استحصل على إذن في بقية البلديات، لما كنا سنُمانع"، مشددا على ان "​القضاء​ لنا، فنحن ربحنا المقعدين النيابيين، ونُمثّل القضاء بفارق بعيد عن أخصامنا. أما بالنسبة إلى ويليام طوق، ولا مرّة خفنا منه أو من أحد".

وكشف عن قرار مُتخذ "باستخدام ال​سياسة​ والوسائل القانونية، لوقف تمدّد باسيل. لن نسمح له بأن يتوسّع، فهو يتصرف وكأنه كلّ شيء في ​الدولة​، من دون حدود، ومن دون أن يردعه أحد. نحن قادرون على وضع حدّ له، وسنقوم بذلك بالقانون".