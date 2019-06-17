أبو الحسن: المطلوب اليوم هو العودة الى اتفاق الطائف بعيدا عن الثنائيات

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنه "لا يوجد مانع من عقد اي لقاء في المستقبل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، لكن الموضوع غير مطروح في الوقت الحاضر".
وفي حديث اذاعي شدد ابو الحسن على أن "المطلوب اليوم هو العودة الى اتفاق الطائف والعمل وفق الدستور بعيدا عن الثنائيات وعلى الجميع احترامهما وتطبيقهما والالتفات الى كافة المشاكل المتعلقة بالوطن والابتعاد عن المصالح الضيقة"، معتبرا ان " هناك مشكلة نتيجة تجاوز الدستور و لابد من العودة الى نقاش مشترك في مجلس الوزراء وليكن عنوان التعيينات الكفاءة".
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