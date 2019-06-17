عبدالله: ركزوا على الكفاءة وعلى المؤهلين الشرفاء من داخل الملاك

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لم تنتهي فصول حرب ​الموازنة​، لتبدأ منازلة ​التعيينات​. ركزوا على الكفاءة، وعلى المؤهلين الشرفاء من داخل الملاك، بذالك نعطي حافزا واملا لادارة اقل ارتهانا للحسابات الفئوية".

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