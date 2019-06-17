أرسلان حيا المطران مطر وهنأ الراعي الجديد لأبرشية بيروت

حيا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير ​طلال أرسلان​ راعي أبرشيّة ​بيروت​ المارونية المطران بولس مطر لمناسبة بلوغه السن القانونيّة لخدمته في أبرشيّة بيروت للموارنة. وتقدّم ارسلان بالتهنئة والتبريك للراعي الجديد للأبرشيّة المطران ​بولس عبد الساتر​، متمنياً له التوفيق بالمسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتقه.

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