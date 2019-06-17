أرسلان يحيّي المطران مطر: صديق تاريخي لدار خلدة

توجّه رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحيّة إلى راعي أبرشيّة ​بيروت​ المارونية، فقال: "أتوجّه بالتحيّة إلى الصديق التاريخي لدار خلدة المطران ​بولس مطر​ لمناسبة بلوغه السن القانونيّة لخدمته في أبرشيّة بيروت للموارنة، وأتقدّم بالتهنئة والتبريك للراعي الجديد للأبرشيّة المطران ​بولس عبد الساتر​ متمنياً له التوفيق بالمسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتقه".

وكان البيان الختامي لسينودوس الأساقفة ​الموارنة​، قد أعلن يوم السبت 15 حزيران، عن انتخاب المطران بولس عبد الساتر رئيساً لأساقفة أبرشية بيروت خلفاً للمطران بولس مطر.