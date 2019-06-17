أرسلان يحيّي المطران مطر: صديق تاريخي لدار خلدة

توجّه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحيّة إلى راعي أبرشيّة بيروت المارونية، فقال: "أتوجّه بالتحيّة إلى الصديق التاريخي لدار خلدة المطران بولس مطر لمناسبة بلوغه السن القانونيّة لخدمته في أبرشيّة بيروت للموارنة، وأتقدّم بالتهنئة والتبريك للراعي الجديد للأبرشيّة المطران بولس عبد الساتر متمنياً له التوفيق بالمسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتقه".
وكان البيان الختامي لسينودوس الأساقفة الموارنة، قد أعلن يوم السبت 15 حزيران، عن انتخاب المطران بولس عبد الساتر رئيساً لأساقفة أبرشية بيروت خلفاً للمطران بولس مطر.
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