سلطات مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان أنها توصلت إلى اتفاق ودي مع هيئه كهرباء إسرائيل لحل النزاع القائم حول إتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به، مشيرة الى أنه تم تخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.
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