سلطات مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان أنها توصلت إلى اتفاق ودي مع هيئه كهرباء ​إسرائيل​ لحل النزاع القائم حول إتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به، مشيرة الى أنه تم تخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون ​دولار​.

وفي 2015، أمرت ​غرفة التجارة الدولية​ مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه ​جزيرة سيناء​.