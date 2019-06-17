رئيس وزراء اليونان يؤكد السعي لمعاقبة تركيا في خلاف بشأن الغاز

أعلن رئيس الوزراء ​اليونان​ي أليكسيس تسيبراس أن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في ​الاتحاد الأوروبي​ لمعاقبة ​تركيا​ إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن ​الغاز​ غربي قبرص.

وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط ​الضوء​ بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا و​حكومة​ ​قبرص اليونانية​.