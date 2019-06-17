اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
برلين: أصبح رجل الأعمال الدنماركي كلاوس روهي مادسن الأحد أول رئيس بلدية غير ألماني لمدينة كبرى في ألمانيا بعد فوزه في انتخابات مدينة روستوك.
وحصل مادسن المستقل على نحو 57 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات البلدية في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا، مقابل 43 بالمئة نالها منافسه ستيفن بوكهان مرشّح حزب دي لينكي اليساري.
ومادسن المولود في كوبنهاغن والبالغ 46 عاما يقيم في ألمانيا منذ العام 1992، وقد استقر قبل عقدين في مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق، لكنّه لم يحصل على الجنسية الألمانية.
وقد ترأس على مدى ست سنوات غرفة التجارة المحلية ووعد خلال حملته الانتخابية بانتهاج "الواقعية" السياسية وبالتشدد في حماية البيئة.
وكان مادسن قد تعهّد بتسليم إدارة خمسة متاجر أثاث يملكها لزوجته إذا ما انتُخب رئيسا للبلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر دنماركي يصبح أول أجنبي يفوز برئاسة بلدية مدينة كبرى في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.