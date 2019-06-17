دنماركي يصبح أول أجنبي يفوز برئاسة بلدية مدينة كبرى في ألمانيا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: أصبح رجل الأعمال الدنماركي كلاوس روهي مادسن الأحد أول رئيس بلدية غير ألماني لمدينة كبرى في ألمانيا بعد فوزه في انتخابات مدينة روستوك.

وحصل مادسن المستقل على نحو 57 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات البلدية في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا، مقابل 43 بالمئة نالها منافسه ستيفن بوكهان مرشّح حزب دي لينكي اليساري.

Advertisements

ومادسن المولود في كوبنهاغن والبالغ 46 عاما يقيم في ألمانيا منذ العام 1992، وقد استقر قبل عقدين في مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق، لكنّه لم يحصل على الجنسية الألمانية.

وقد ترأس على مدى ست سنوات غرفة التجارة المحلية ووعد خلال حملته الانتخابية بانتهاج "الواقعية" السياسية وبالتشدد في حماية البيئة.

وكان مادسن قد تعهّد بتسليم إدارة خمسة متاجر أثاث يملكها لزوجته إذا ما انتُخب رئيسا للبلدية.