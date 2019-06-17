شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمنح هيئة الدواء صلاحيات واختصاصات رقابية لضبط المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمنح الهيئة العليا للدواء التي سيتم إنشاؤها بمقتضى مشروع قانون جديد يناقش أمام اللجنة حاليًا، صلاحيات واختصاصات رقابية قوية، ليتسنى لها ضبط منظومة الدواء في مصر والقضاء علي الفوضى والمخالفات.

وقال "المشد"، لـ"الخليج 365"، إن وجود هيئة للدواء أمر ضرورى لتتولي الإشراف على المنظومة الدوائية، ولابد من بحث سبل وآليات النهوض بصناعة الدواء والعودة لريادتها.

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وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وعقدت جلستي استماع بشأنه بحضور ممثلي نقابات الصيادلة الأطباء والطب البيطري، وغرفة صناعة الدواء وآخرين.

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