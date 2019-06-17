"التنسيق بدأ".. تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، يوم 6 يوليو المقبل، ويستمر حتى السبت 20 يوليو، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.
وننشر أماكن أداء الاختبارات، طبقًا لوزارة التعليم العالي:
أولا: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:
ثانيًا: اختبارات كليات التربية النوعية: -
أ- شعبتي (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:
ب- شعبة المسرح التربوي:
ثالثًا: اختبارات كليات الفنون الجميلة:
(شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالآتي:
4 رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي: -
(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالآتي:
رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:
خامسًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:
وتؤدى الاختبارات في مقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.
سادسًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:
سابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا
ثامنًا: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمي:
تاسعًا: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي):
عاشرًا: اختبارات الإعلام، وتؤدي الاختبارات كالآتي:
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