"التنسيق بدأ".. تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، يوم ​6 يوليو المقبل، ويستمر حتى السبت 20 يوليو، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وننشر أماكن أداء الاختبارات، طبقًا لوزارة​ التعليم العالي: ​

أولا: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:

ثانيًا: اختبارات كليات التربية النوعية: -

أ- شعبتي (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:



ب- شعبة المسرح التربوي:

ثالثًا: اختبارات كليات الفنون الجميلة:

(شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالآتي:



4 رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي: -

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(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالآتي:



رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:

خامسًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات في مقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.



سادسًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:



سابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا



ثامنًا: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمي:



تاسعًا: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي):



عاشرًا: اختبارات الإعلام، وتؤدي الاختبارات كالآتي: