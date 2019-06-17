الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متجها إلى بيلاروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، في بداية جولة أوروبية تشمل كلًا من بيلاروسيا ورومانيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له إن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا تشهد مباحثات حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، من خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف راضي، أن الرئيس يتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سُبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية" تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.