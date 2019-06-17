أبرزها "وزير الزراعة الأسبق" و"خلية طلاب داعش".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين من 1 إلى 304، بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

- محاكمة 15 متهمًا بخلية طلاب داعش الإرهابية

تنظر الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامه الرشيدي، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 15 طالبًا لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

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تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولي وسعيد شلبي وجمال أحمد.

- محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر في الأزبكية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر في الأزبكية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف، وأحمد صابر.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحاني العام الأول في القضية رقم 17921 / 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية أن المتهمين هم حمادة رشاد، "جزار"، ومصطفى عبدالرحمن، "عامل بمسجد"، ومحمد أحمد، "عامل"، ومحمد عبدالبديع، "نجار"، ومحمود خالد "عامل"، وسعيد محمد، "عاطل".

- محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال في اتهامه بالكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وانتهى جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق، إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رأى أن جريمة الكسب غير المشروع ثابتة في حق المتهم، لذلك تم الطعن على القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.​