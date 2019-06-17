مصدر بـ"السياحة": إلغاء البصمة الحيوية للحجاج على غرار العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر في غرفة شركات السياحة، عن إلغاء البصمة الحيوية للحجاج، داخل مصر بالنسبة للمواطنين الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام، على غرار العمرة، بعد بدء المملكة العربية السعودية في تطبيق التأشيرة الإلكترونية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك مخاطبات رسمية تجري مع القنصليات السعودية لإيفاد الغرفة بكافة المعلومات حول البصمة الحيوية بعد تطبيق التأشيرة الإلكترونية وعدم الحصول على البصمة خلال شهر رمضان الماضي، متابعًا: "طالما لم تطبق البصمة في العمرة فمن الطبيعي عدم تطبقها على الحجاج".

وأوضح أن إلغاء البصمة الحيوية على الحجاج سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الموسم ومن شأنه التسهيل على المواطنين وعدم التكدس أمام مقرات شركة تساهيل بمصر، كما أن إلغائها يساعد على إنهاء الموسم بشكل طيب دون مشاكل أو عبء على المواطنين.

Advertisements

وحول معاينة سكن الحجاج، نوه المصدر، إلى أن معاينة السكن سيكون بنهاية شهر شوال الجاري.

وكان من المقرر، أن تبدأ شركة تساهيل الدولية بمصر، أمس الأحد، في إجراءات الحصول على البصمة الحيوية لحجاج السياحة، من خلال شركة VFS Tasheel، بالتنسيق مع الغرفة مجانًا وبدون أية رسوم، استعداد لموسم الحج السياحي المرتقب.

وأعلنت شركة تسهيل السعودية المسئولة عن عمل البصمة الحيوية للمعتمرين والحجاج المصريين، على موقعها الإلكتروني، مطلع شهر مايو الماضي، إلغاء عمل البصمة، ما يعني تكرار الحج والعمرة دون دفع مبالغ إضافية.

يذكر أن السلطات السعودية، كانت تشترط ضرورة حصول الحجاج على البصمة الحيوية قبل السفر بالمطارات والموانئ لأداء المناسك، عبر منافذ شركة تسهيل مصر، ولكن بعد قرار تطبيق التأشيرة الإلكترونية، تم إلغاء البصمة الحيوية، وتم الاكتفاء بها في أماكن الوصول بالمطارات والموانئ السعودية هناك.​