محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أصيب شابان، اليوم الاثنين، في انقلاب دراجة نارية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.
وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة العام في حادث مروري.
وتبين انقلاب دراجة نارية بجوار مدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من "أحمد علي حسن" 17 سنة، و"محمد يوسف حسين" 18 سنة.
ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء- إصابة شابين في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.