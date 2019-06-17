بالأسماء- إصابة شابين في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شابان، اليوم الاثنين، في انقلاب دراجة نارية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

وتبين انقلاب دراجة نارية بجوار مدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من "أحمد علي حسن" 17 سنة، و"محمد يوسف حسين" 18 سنة.

ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.