باكستان تقيل رئيس جهاز الاستخبارات وتعين خلفاً له

عينت باكستان جنرالاً جديداً رئيساً لجهاز الاستخبارات، صاحب النفوذ، خلفاً للرئيس الحالي اللفتنانت جنرال عاصم منير، الذي تولى المنصب لمدة ثمانية أشهر فقط.
وذكر بيان للمكتب الصحفي للجيش أن اللفتنانت جنرال فائز حميد المسؤول الكبير في الجهاز عُين مديراً عاماً للاستخبارات. ولم يوضح البيان سبب التغيير.
والجيش أقوى مؤسسة في باكستان وتولى الحكم لقرابة نصف تاريخ البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا قبل 71 عاماً، ويتمتع بنفوذ واسع حتى في ظل الحكومات المدنية.
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وبدوره، يشغل رئيس الجهاز واحداً من أهم المناصب في باكستان.
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