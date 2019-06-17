ماي تسعى إلى زيادة ميزانية التعليم 34 مليار دولار

قالت صحيفة صنداي تلجراف، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفكر في إقرار زيادة قدرها 27 مليار جنيه أسترليني (34 مليار دولار) في ميزانية التعليم في آخر أسابيع لها في السلطة مما أثار صداماً مع وزارة المالية.

وأضافت الصحيفة أن رئيسة الوزراء تطالب بتسوية تمويلية لمدة ثلاث سنوات للمدارس والمدرسين في خطوة اعترضت عليها وزارة المالية.

وقالت إن ماي تستعد للسعي إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الخطة يوم الثلاثاء. اقرأ أيضاً.. انطلاق المرحلة الرسمية الأولى لسباق خلافة ماي

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