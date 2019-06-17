شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي تستبعد شن الحرب على إيران والان مع التفاصيل
قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الأمريكيين "ليس لديهم الرغبة" للحرب مع إيران في أعقاب الهجمات على ناقلتين تجاريتين في خليج عمان.
وأضافت في مقابلة مع "سي إن إن" بثت اليوم الأحد، أنها لا تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب لديه أي رغبة في مواجهة عسكرية مع طهران أيضًا.
وتابعت أن البلاد ليست لديها النية على الإطلاق في الدخول بحرب مع إيران، وخلق مواقف قد تثير القلاقل.
وأعربت بيلوسي عن أسفها إزاء انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية في المقام الأول، وقالت "ما هو دوافعهم لتكون استفزازية مع الإيرانيين؟ لماذا أدار الرئيس ظهره عن الاتفاق النووي الإيراني؟.
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