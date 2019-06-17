شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تقرير يفضح عصابة الدوحة وقمعها للصحافة والان مع التفاصيل

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر" إنه ما تزال التناقضات تحاصر تنظيم الحمدين فما بين اختراق إدارة البيت الأبيض ووسائل الإعلام والشخصيات البارزة، يواصل النظام القطري أساليبه المفضوحة للتغلغل والسيطرة على المجتمع الأمريكي.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "صحيفة واشنطن دبلومات الأمريكية بالمشاركة مع فريق “دي سي يونايتد” وشركة “لونج أند ستيت” العقارية، نظمت حفلاً في واشنطن للاحتفال بحرية الصحافة، ليكتشف الحضور أن الحكومة القطرية راعٍ أساسي في هذا لحفل، من أجل أغراض سياسية لدولتهم، وهي التقرب أكثر لمسؤولي الإدارة الأمريكية، والبحث عن دور إقليمي لنظامهم".