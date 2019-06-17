شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الحمدين: يشتري الأسلحة من واشنطن ويرسلها للإرهابيين والان مع التفاصيل

أكدت قناة "مباشر قطر"، التابعة للمعارضة القطرية أن فضائح تنظيم الحمدين أصبحت سجلا مفتوحا، حيث يكشف الكثير من المسئولين عن العديد من هذه الفضائح، خاصة العلاقات المشبوهة التى تجمع تنظيم الحمدين مع جماعات الإرهاب.

وقالت القناة التابعة للمعارضة القطرية، إنه خلال جلسة الاستماع التى تم تخصيصها بالكونجرس الأمريكى حول بيع الأسلحة إلى قطر، أكد عضو الكونجرس تيد يوهو أن موقف المملكة العربية السعودية والإمارات الخاص بالاعتراض على بيع أسلحة لقطر، يأتى بسبب أن هذه الأسلحة تذهب إلى جهات غير معلومة، فخلال الفترة الماضية تم رصد ٦ مجموعات إرهابية مختلفة فى الشرق الأوسط تتعاون مع تنظيم داعش، ما يعنى أن بيع الأسلحة فى هذا التوقيت ليس حلا.

ولفتت قناة مباشر قطر، إلى أن هذه التصريحات التى صدرت عن عضو الكونجرس الأمريكى، تؤكدها تقارير سابقة أثبتت أن تميم بن حمد وبالإضافة إلى استخدام جماعات الإرهاب فى تنفيذ مشروعه التخريبى، يعمل على توفير السلاح إلى هذه الجماعات، عبر عدة طرق، سواء كان من خلال الشراء المباشر وإرسال الأسلحة إلى هذه الجماعات، أو من خلال المقايضة مع شركات تصنيع الأسلحة، الأمر الذى زاد من تورطه فى دعم جماعات الإرهاب والتخريب.

وأوضحت أن هذا الدور الذى يلعبه تنظيم الحمدين، تكشف فى ميادين القتال المختلفة، خاصة ليبيا التى استطاع الجيش الوطنى أن يصادر الكثير من الأسلحة والمعدات التى كانت فى صناديق تسليح، تحمل ختم وزارة الدفاع القطرية، وهو ما يؤكد شراء هذه الأسلحة تحت مبرر أنها لصالح القوات المسلحة القطرية، بينما فى الأساس يتم توجيهها نحو دعم جماعات الإرهاب.