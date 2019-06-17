ترامب: آمل ألا يكون كيم مستمرا في صنع أسلحة نووية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في ألا يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مستمرا في صنع الأسلحة النووية.



وقال ترامب -خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "ABC" الأمريكية أذيعت أجزاء منها الإثنين: "أنا لا أعرف إذا كان زعيم كوريا الشمالية يصنع أسلحة نووية أم لا، لكنه وعدني بأنه لن يفعل، كما أنه وعد بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية".

Advertisements

وردا على سؤال هل تثق بكيم جونج أون، قال ترامب، إن زعيم كوريا الشمالية ربما يتغير، مضيفا أن التجارب النووية توقفت إلى حد ما، مؤكدا أن التخلي عن الأسلحة النووية هو الطريق الوحيد لتصبح كوريا الشمالية دولة غنية.

كانت كوريا الشمالية دعت، الثلاثاء الماضي، الولايات المتحدة إلى "التخلي عن سياستها العدائية"، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لقمة تاريخية بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

وسعت واشنطن للتوصل إلى اتفاق فوري شامل خلال قمة سنغافورة، لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي، فيما أرادت بيونج يانج عملية تدريجية وطالبت برفع عقوبات اقتصادية رئيسية مقابل إغلاق مجمعها النووي في يونجبيون، وهو ما رفضته الولايات المتحدة.