- 1/2
- 2/2
وكالاتالإثنين 2019/6/17 07:00 صباحا بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية خلال قمة فيتنام
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في ألا يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مستمرا في صنع الأسلحة النووية.
وقال ترامب -خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "ABC" الأمريكية أذيعت أجزاء منها الإثنين: "أنا لا أعرف إذا كان زعيم كوريا الشمالية يصنع أسلحة نووية أم لا، لكنه وعدني بأنه لن يفعل، كما أنه وعد بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية".
وردا على سؤال هل تثق بكيم جونج أون، قال ترامب، إن زعيم كوريا الشمالية ربما يتغير، مضيفا أن التجارب النووية توقفت إلى حد ما، مؤكدا أن التخلي عن الأسلحة النووية هو الطريق الوحيد لتصبح كوريا الشمالية دولة غنية.
كانت كوريا الشمالية دعت، الثلاثاء الماضي، الولايات المتحدة إلى "التخلي عن سياستها العدائية"، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لقمة تاريخية بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.
وسعت واشنطن للتوصل إلى اتفاق فوري شامل خلال قمة سنغافورة، لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي، فيما أرادت بيونج يانج عملية تدريجية وطالبت برفع عقوبات اقتصادية رئيسية مقابل إغلاق مجمعها النووي في يونجبيون، وهو ما رفضته الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: آمل ألا يكون كيم مستمرا في صنع أسلحة نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.